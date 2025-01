Pour ceux qui l'auraient raté, la petite vidéo de janvier des questions réponses.Qqs points résumés :- Lors de nos voyages, on aura l'occasion de ne pas prendre toutes les personnes avec qui, que ce soit membre de familles, amis et de faire des choix à leurs sujets qui peut impliquer que du coup on les revoit 10 ou 40 ans plus tard et donc l'implication qu'entraînent ces choix au niveau de la relation avec le protagoniste.- Pour le héros, truc habituel, on pourra évidemment le customiser (mais qui en doutait ?), arbre compétence, chemin de progression.- Les choix que nous feront au niveau de l'histoire dicteront ce que deviendra Jun.- Les choix au niveau macro (petit) auront un impact à un niveau micro puis au niveau histoire et son gameplay (pas très sur de ma traduction ici).- Le monde de centuri sera très grand avec beaucoup de choses à visiter et toujours avec la question du temps. Le premier exodus sur leur arche spatial avaient colonisé des mondes facile à terraformer et s'installer, du coup ces peuples qui auront évolués et qui auront envoyé un green signal comme ils disent pour indiquer aux autres arches spatial de la galaxie pour venir dans cet eden. Mais ces arches arrivent lentement, plus de mille ans. Dans cette galaxie naine, il existe des milliers de systèmes solaires, d'empires, d'organisations. (je pense qu'évidemment on pourra pas visiter mille systèmes solaires mais c'est pour expliquer le monde de centuri). Du coup dans cette galaxie naine, et bien des civilisations se seront éteintes et il ne restera que des vestiges alors que dans d'autres parties de cette galaxie naines, certaines arches spatiales viendront d'être arrivés et colonisés par l'être humain 50 ans avant.- Le ciel est la limite, ce qui sous entend qu'on aura plein d'endroit à visiter.- Les créatures effrayantes et sombres sont les Mara Yama et bien sur on interagira avec elles. Ils voulaient une civilisation céleste/astronomique (me semble le plus correct ici)ine vraiment mauvaise et horrible.La dernière partie parle des personnages qui ont été révéllés.