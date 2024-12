Le site officiel du prochain jeu des ex de CD Projekt a été mis à jour récemment. On voit qu'il y aura surement un concept de nuit et jour et si c'est le personnage principal il pourra éventuellement devenir un vampire (la nuit peut être).On apprend aussi que le jeu se passera en Europe au XIV eme siècle donc vrai contexte historique, et qu'il jouera sur les mythes et légendes de cette époque.Le jeu se passera à Vale Sangora (en latin ca donne "la vallée sanglante" ou "vallée du sang"), on peut aussi voir dans la typo du logo du titre 2 mots: Pegerini Aurorae, tout ca fait très latin encore une fois, vu le paysage moi je miserais sur l'Italie du nord ou l'Europe centrale qui a cette époque utilisaient beaucoup le latin aussi.Autre fait marrant et surement pas anodin, le reveal du jeu se fera le 13 janvier au début de la nuit vers 22h, à cette date la vers 23h ce sera la première pleine lune de 2025, coïncidence ?