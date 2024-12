Pour ceux qui l'auraient oublié epic store propose un jeu gratuit par semaine. Si certains sont itnérrèssants, d'autres moins.



Mais cette semaine, un jeu pour fan du seigneur des anneaux est à l'honneur.



The Lord of the Rings : Return to Moria.



Je n'y ai pas joué mais il semble d'avoir de relativement bonne notes.



Et pour ceux qui auraient dormis au court de ces dix dernières années, des jeux que je conseille :



- La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor

- La Terre du Milieu : L'Ombre de la guerre



(très souvent en réduction sur gog pour ceux qui veulent le jeu sans drm).



- Le Seigneur des anneaux : La Guerre du Nord.



Mais pour celui-là faut se pencher niveau rétro gaming.

Le jeu grauit c'est ici - https://store.epicgames.com/fr/p/the-lord-of-the-rings-return-to-moria-f01344