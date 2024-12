Salut à tous,



Est ce que quelqu'un saurait me dire comment l'on peut réparer la couche plastifiée qui recouvre l'écran d'un autoradio avec grand écran en couleurs? En fait je vous explique, il y avait un film très fin de protection que j'ai enlevé parce qu'il n'était plus très propre et dessous une autre couche en plastique que je pensais être une espèce de verre trempée et au final il y a la couche encore en dessous qui vient en partie avec... Du coup le tactile ne marche très mal depuis bien-sûr... La pire connerie dans le high tech que j'ai dans ma vie et de loin, merci à ceux qui pourront ou essaieront en tout cas de m'éclairer.



Bonne soirée