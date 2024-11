Hello

Je viens d'acheter le 3s. Grand fan du PSVR1, j'avais envie de retrouver ces sensations.

Pour l'instant, j'ai Batman, Job Simulator (le kiff de ma fille) et un truc de RA pour faire des beaux rêves... (Pillow). Y'a -40% sur pas mal de choses pour le black friday.

Bon sinon niveau experience c'est quand meme pas mal , je dirai graphisme niveau PS3 voir 4. Je trouve que c'est plus net que le PSVR1.

Par contre autonomie pas folle (2h ça va vite), peut on jouer en laissant le casque branché? (avec un long cable usb...)

Autre chose, quand je regarde des vidéos, je pose les manettes mais mes "mains" parasites le player qui se met en pause parfois. J'ai pourtant désactivé le controle avec les mains.. any idea?

Merci!!