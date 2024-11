Salut la Team !On se retrouve aujourd'hui pour un lets play détente sur Medievil Remake. Un jeu qui ma traversée les os (un peu comme le vent glaciale qu'on se tape) à l'époque de sa sortie et même l'original sur PS1.Il est l'heure de réparer la faute !Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg