Sans prévenir, Steam annonce la sortie d'une Steam Deck OLED édition limitée, blanc.Elle sera disponible dans le monde entier dés le 19 novembre minuit.Elle sera en tout point identique qu'une Steam Deck OLED 1To classique, sauf sa couleur....et son prix : 719 euros !!Steam dit vouloir voir "si ce genre de marché de console avec différentes couleurs en édition limitées intéresse des joueurs".Perso je la trouve très belle et sobre, mais pour je garde ma OLED classique.Surtout que pour le prix(voir moins cher) on à une Rog Ally...

posted the 11/13/2024 at 03:38 PM by ouroboros4