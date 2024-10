Les tortues ninjas les mutants se déchaînent est sorti. Peu d'articles mais des sites US parlent d'une forte influence de persona !! Certains y ont ils joué ? J'aurais envie de vous dire que moi oui, mais il est preparé en cadeau d'anniv donc pas avant le 1er novembre..

posted the 10/22/2024 at 04:50 PM by ippoyabuki