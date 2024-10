Hello la communauté,Je vous partage une pépite par semaine. Et je commence avec un jeu, que dis-je "LE JEU".Ceux qui ne connaissent pas ou qui ne l'ont pas essayé ne savent pas ce qu'ils ratent.Il se classe surement dans ce qu'il se fait de mieux en terme de narration en monde ouvert (le meilleur selon moi). Un bijou d'inventivité, d'intelligence, de contemplation, un délice pour l'esprit maniant à merveille la satisfaction et la frustration, servi par une OST magnifiquement touchante.Noté 18 sur JV, il est desservi par une BO touchante.Ce jeu nous prend jamais pour des idiots. tout est la, il suffit de regarder, observer, analyser, comprendre ce fameux système solaire.Quelle est la cause de l'extinction des Nomaï ?Qu'ont-ils trouvé avant de disparaitre ?Qui sommes-nous et qu'allons nous advenir ?C'est aussi un jeu sur le sens de l'existence qui nous amène à prendre du recul et accepter que parfois c'est la fin ...Bref foncez les yeux fermés. Jouez-y 2h (car le début est déroutant, rien n'est clairement expliqué, il faut exploré mes amis).en cadeau la musique piano du thème Nomai