Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose la rediff de mon live découverte sur le fameux Sparking Zero !Je ne suis clairement pas dessus ! C'est le tenkaichi 4 que j'attendais et j'ai l'impression de revenir à cette époque où je n'avais pour seule préoccupations que de jouer à la console !Vous en avez pensé quoi vous ?Je serais présent tous les samedis matin de 8h - 11h sur TwitchJe vais stream de tout, de l'ancien comme du nouveau !Si vous voulez me soutenir voici le lien les bro !Merci à vous !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg