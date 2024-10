C'est un enchaînement de star de notre enfance qui nous quitte.en effet John ashton acteur a succès dans les années 90 nous a quitté le 26 septembre dernier a l'âge de 76 ans . il était connu pour avoir joué entre autres dans le flic de Beverly Hills 1 et 2 et le quatrième volet sur Netflix

Les circonstances de sa mort n'ont pas été évoqué."perso je pense a un cancer" vu qu'il était très amaigrie dans le film qu'il a joué.. le flic de Beverly Hills 4

En tout cas RIP et condoléances à sa famille