James earl Jones connu pour avoir joué dans star wars et surtout ( pour moi ) dans son l'un de ses meilleurs rôle celui du roi jaffee joffer père du prince de New York il c'est eteind paisiblement entouré de sa famille a l'âge de 93 ans. Il aura eu la mort identique à celui de son personnage de roi. RIP

posted the 09/10/2024 at 08:16 AM by elicetheworld