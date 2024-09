Un petit trailer du mod d'assetto corsa que j'ai découvert cette semaine, le jeu et les nombreux mod . Le travail des moddeurs est incroyable sur ce titre bon certes des mods sont payant compter 1€20 pour pure et pareil pour d'autre comme sol etc... pour part le jeu ma coûté 10 € avec les mods mais quel jeu . Entre les circuits , les courses sur route avec trafic ...