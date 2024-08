Salut à tous,Je vous partage aujourd'hui ma toute dernière vidéo, le 3è épisode ma série "Save Room" sur les jeux d'horreur, et aujourd'hui c'est Amnesia The Bunker qui est passé au crible. Je l'ai découvert que récemment mais j'en garderai un souvenir marquant. Vraiment un survival horror de grande qualité.Et vous qu'en aviez-vous pensé ?Si vous avez des retours également sur le format de la vidéo je suis preneurc'est toujours bon de savoir comment s'améliorer

posted the 08/27/2024 at 03:15 PM by oniclem