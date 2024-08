Divers

Bonjour à toutes et tous.Warhammer 40k Space Marine 2 sortant dans quelques semaines, je voulais partager depuis un moment une chaine qui m’a particulièrement marqué par ses écrits, sa mise en scène et son exceptionnel investissement.Indomitus est un youtubeur qui nous propose de magnifiques vidéos sur le lore de Warhammer 30k/40k en respectant cet univers incroyablement riche.Aujourd’hui est une journée important pour la chaine car la nouvelle archive impériale vient de sortir et propose à nouveau un contenu massif de 3h !La nouvelle vidéo qui sera en deux parties revient sur l’origine des humains et des eldars.Le lore de Warhammer 30k/40k étant extrêmement riche (plusieurs centaines de livres, sans compter les codex et règles sorties depuis 37 ans).Ce vidéaste a proposé de nombres vidéos et sont de belles portes d’entrées pour débuter dans cet univers et comprendre pourquoi il fascine tant depuis toutes ces années.Probablement une des vidéos qui sera des plus intéressantes pour se mettre en conditions avant Space Marine II.La première guerre Tyranique :La guerre céleste (Parties 1 & 2)Le siège d'HelsreachIl a débuté et c’est fait connaitre par ses vidéos sur les différentes légions des Spaces Marines et leurs Primarques durant l’hérésie d’Horus.Débuter par celle des Ultramarines et continuer dans l’ordre de sortie (il n’y a pas vraiment de nécessité de les voir dans l’ordre mais son style de narration a tellement évolué avec le temps qu’il est préférable de le faire comme ceci).Il y a également d’autres vidéastes qui nous proposent de superbes vidéos sur cet univers aussi riche :Nimp 30k - Lore et BataillesVidéaste qui se concentre surtout sur le 30é Millénaire et l’hérésie d’HorusLe LibrariumUne autre très grosse chaine Française avec des formats plus courts et qui reviens sur plusieurs moments de l’hérésie d’Horus ou du 40kUne vidéo parfaite pour compléter celle de la première guerre tyranique qui revient sur l’histoire de Deletrian Titus, le personnage principal de Space Marine et du futur Space Marine 2.Nono le nurglingAutre chaine qui sort beaucoup de vidéos sur le lore et avec un style plus léger.Si vous êtes intéressés par l’univers d’Age Of Sigmar qui fait suie à l’univers Battle, cette chaine sort des vidéos sur le lore de cet univers des plus intéressants.Elrit - 8 RoyaumesEt si vous êtes prêts a plonger en lisant des résumées du Lore il y a le site Omnis Biblitheca qui est un wiki recensant énormément d'informations sur Warhammer 40k/30kIl y encore bien d’autres chaines spécialisées et je vous invite à aller voir sur youtube pour en trouver d’autres et si vous parlez Anglais couramment il y a sûrement les chaines les plus fournis sur cet univers.Bonne écoute et savourez bien ces vidéos.