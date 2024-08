Salut à tous,Avec l'adaptation en anime de l'arc final de Bleach The "Thousand-Year Blood War " arrivent fatalement chez nos amis Japonais des produits dérivés dont font partie les loteries Ichiban Kuji.Une 1ère loterie avait vue le jour mettant en avant un quatuor avec Ichigo, Ishida , Byakuya et KenpachiLa modélisation et réalisation manquait un peu de finesse et de fidélité (surtout visage d'ichigo et Ishida à mon sens).Et fin Juillet une 2ème loterie a fait irruption avec cette fois -ci Ichigo Bankai avec double zanpakuto, Rukia Bankai,Renji avec son vrai Bankai et Hitsugaya en version zombi en last One.Pour ma part, mon dévolu s'est porté sur le trio Ichigo/Rukia / Renji commandé chezhttps://www.manga-market.fr/Le propriétaire du site est le fils de mon ancienne boss et propose les tarifs suivants:Renji: 85 eurosRukia: 75 eurosIchigo: 80 eurosCi-dessous vidéo sur la ichiban Kuji par une chaine JapPerso je trouve les tarifs très corrects là ou un import impliqerait le délai d'acheminement + Fdp + frais de douane.A noter que l'offre sur le site mentionné plus haut ne sont pas encore visibles car la personne est en congés actuellement.Pour finir, petit trailer sur la 3ème partie de l'arc final, " the Conflict" qui sera diffuséà partir d' Octobre