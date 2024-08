Enfin le retour du zombie à l'ancienne et pas cette purge de MWZ abandonnée depuis le début, et le très mauvais mode zombie de Vanguard.Call of duty NEXT le 28 août.Pour le secret de la map:Standard - normal, trouvez tout par vous-même ; quêtes secondaires et easter eggs avec des récompenses exclusives.Guidé : le jeu vous aide à terminer le jeu, les quêtes secondaires sont désactivées et la progression des tours est gérée pour passer par chaque étape.Le mode guidé n'est disponible que quelques semaines après le lancement du mode standard.Terminez le mode Standard avant le lancement du mode Guidé pour obtenir une carte de visite exclusive.Deux maps à la sortie Terminus et Liberty Falls.OFFICIEL : TERMINUS LORESitué dans la mer des Philippines se trouve le complexe isolé de l'île Terminus. Les données historiques indiquent qu'une exploitation minière de charbon d'avant la Seconde Guerre mondiale s'y trouvait, abandonnée vers 1932. Dix ans plus tard, Terminus est devenue une base navale avancée des États-Unis. Mis en veilleuse jusqu'en 1965, la CIA l'a transformé en un avant-poste top secret utilisé pour la détention de . En 1984, . En 1986, le projet Janus a pris le contrôle de l'île, construisant un laboratoire dans les grottes minières souterraines.Après que Peck et Maya ont fait sortir l'équipe de Requiem de leurs cellules de prison, ils apprennent bientôt qu'il s'agit d'une station de recherche biologique pour le projet Janus. Vos responsables sont Peck et Strauss, et pour une expérience narrative des plus riches, vous devrez choisir votre équipe d'opérateurs parmi Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mackenzie « Mac » Carver et Maya Aguinaldo, l'équipe dévouée de personnages présents tout au long du scénario Zombies de Black Ops 6.OFFICIEL : L'histoire de Liberty FallsDes images d'une incursion dans une ville de Virginie-Occidentale autrefois pittoresque, aujourd'hui envahie, vous offrent également un premier aperçu de la deuxième carte de lancement. Apparemment l'épicentre d'une épidémie d'Éther noir, le chaos s'est propagé à Liberty Falls, une grande partie de la population locale succombant désormais aux conséquences d'une deuxième brèche dimensionnelle simultanée.