J'ai joué un peu moins de 4h hier pour un peu tester toutes les options du jeu et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager mes premières impressions, (d'avance, désolé pour le manque de structure) :- Je trouve le jeu hyper brouillon au départ, trop de merde à l'écran ou d'infos ce qui rend le tout vraiment pas plaisant, mais il faut aussi noter que je trouve le premier mécha pas fun à jouer.J'ai pu tester quasi tous les méchas disponible dans le jeu et clairement une fois que t'en trouve un qui correspond à ton style, le jeu devient plus fun.- Sur le playtest, c'est du multi 6v6 à la Overwatch 1 avec divers modes de jeu : ramènes un truc d'un point A à un point B, prends des objectifs sur la map, etc.Un mode = une map différente, pas grand-chose à dire la dessus, je trouve les modes assez bien foutu même le fameux mode du "payload" est assez sympa à jouer. Le problème étant qu'on tombe souvent sur les mêmes vu qu'on n'a pas le choix donc je n'ai même pas pu tout tester en 4h.Pas de miracle cela dit, c'est du multi, si ton équipe ne joue pas les objectifs et fait n'importe quoi tu te fais rouler dessus par l'équipe adverse et inversement, par contre les parties équilibrées des deux côtés sont assez fun à jouer.- Maintenant le gros point noir du jeu selon moi : les "mods". Dans le playtest tu as déjà un système de battlepass mis en place (gratuit du coup) qui te file des boiboites, dans ces boiboites, tu peux récupérer des upgrades aléatoires (des mods) qui sont rank de A à C (A étant les meilleures et plus rares), tu peux ensuite mettre ces mods sur les méchas qui du coup boost une spec et réduit un peu une autre (par exemple, augmente la vitesse du mécha, mais réduit la récupération d'endurance).Le problème de ce système, c'est que forcément les mods A ont de plus gros boost pour moins de contrepartie en échange, et vu que c'est dans des boiboites de merde avec du contenu aléatoire, paye ton P2W à venir.- Autre système emprunté à des P2W : La possibilité de péter des mods pour essayer d'en craft un meilleur, encore une fois une belle merde aléatoire qui a fait ses preuves d'être du joli caca même quand tu payes dans d'autres jeux. Bref : je n'aime pas ça.Les devs ont rassuré dessus (apparemment/info chat) en disant qu'à priori ça ne serait pas achetable avec de la monnaie réelle et que ça se débloquerait in-game, mais j'ai du mal à le croire quand j'ai le truc en face des yeux qui me montre le contraire et surtout quand il y a eu Battlefront 2 qui a fait la même merde à la sortie.Je pense qu'un bon moyen de pallier à ça, ça serait de garder les mods, mais de les rendre achetables de manière non-aléatoire, pour qu'il y ait quand même un système de progression, mais pas basé sur la chance et des jets de dès.- Dans les lootboxes tu peux aussi récupérer des peintures pour personnaliser tes méchas, ça je suis assez ok avec, si le jeu est F2P, mettre en place un système de skins pour que les pigeons payent les devs ça me va. Juste vraiment pas fan de toucher au gameplay avec de l'aléatoire.- Les méchas ont l'air de se débloquer avec des points in-game, ils en filent masse pour pouvoir tout tester et j'imagine qu'on sera sur un système à la Apex où faudra farm du cul pour acheter les méchas, pour un f2p ça me choque pas des masses non plus.- La personnalisation des persos est hyper complète et je pense que des gens vont se craquer pour faire des dingueries, mais clairement je trouve que l'accent n'est pas mis là dessus, les animations des persos par exemple sont claqués (on a une animation au début où le perso court et on voit clairement qu'il est sur un rail).On voit rapidement son perso prendre place dans le mécha en début de game (loading caché) et en fin de game sur l'écran des scores mais sinon on voit clairement que le budget est passé dans les méchas.- En parlant des méchas, je trouve la DA folle, mais je suis un bandeur de gunpla. Ils sont trop beau et vu que tu peux retoucher à la peinture comme tu veux, c'est le feu.- Le jeu est aussi plutôt joli et tout ce qui est UI est assez réussi, je trouve.Voilà pour mes premières impressions un peu en vrac.Je fini un peu déçu et hyper mitigé, les mods ça m'a refroidi sec et j'attends de voir si les devs écoutent les retours sinon c'est le naufrage assuré, ce qui est dommage parce qu'il y a une super base pour avoir un bon jeu, mais en l'état, je ne suis pas sûr d'avoir envie de retourner dessus.Je fini sur une petite info : pour ceux qui voudrait s'y essayer il suffit de regarder 15 min de n'importe quel stream twitch pour recevoir une clé de test !