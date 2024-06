Adler via le PS store.L'image de la campagne de Black Ops 6 divulguée accidentellement sur le Xbox StoreLa description est la suivante :"Développé par Treyarch et Raven, Black Ops 6 est un thriller d'action et d'espionnage qui se déroule au début des années 90, une période de transition et de bouleversements dans la politique mondiale, caractérisée par la fin de la guerre froide et la montée des États-Unis en tant que superpuissance unique. Avec une narration époustouflante et des règles d'engagement sans limites, c'est la signature de Black Ops.La campagne de Black Ops 6 offre un gameplay dynamique et instantané qui comprend une variété d'espaces de jeu avec des décors spectaculaires et des moments d'action, des casses de haut niveau et des activités d'espionnage de cape et d'épée.Dans une expérience multijoueur de premier ordre, les joueurs pourront tester leurs compétences sur 16 nouvelles cartes au lancement, dont 12 cartes principales en 6v6 et 4 cartes Strike pouvant être jouées en 2v2 ou en 6v6.Black Ops 6 marque également le retour épique des Zombies par manches, le mode préféré des fans où les joueurs affronteront des hordes de morts-vivants sur deux cartes inédites au lancement. Après le lancement, les joueurs peuvent s'attendre à des cartes encore plus excitantes et à des expériences inédites dans les modes multijoueur et zombies.Sortie le 25 octobre.Multijoueur par steam:La nouvelle équipe zombie ?2 maps zombies au lancement.Taille du jeu: 309.85 GB selon la page Xbox du jeu