Les éditeurs Pix'n Love, Focus, Un Je ne Sais Quoi et Umanimation ont le plaisir de révéler que le jeu Dordogne, souvent loué pour son esthétique remarquable, sera bientôt disponible en version physique pour les consoles Nintendo Switch et PlayStation 5. Ce titre, qui a su se tailler une place de choix dans l'univers des jeux indépendants, est prêt à séduire encore davantage de joueurs avec cette nouvelle sortie.Un artbook exclusif pour les amateurs d'art vidéoludiqueEn plus du jeu, les fans auront la chance de découvrir les coulisses de Dordogne à travers un artbook making-of exclusif de 256 pages. Cet ouvrage est réalisé sous la direction de Marine Macq, une artiste de grand talent, et inclura des contributions des développeurs du jeu, offrant ainsi un aperçu intime du processus créatif derrière ce bijou vidéoludique.Précommandes et surprise à venirLes joueurs intéressés devront marquer leur calendrier puisque les précommandes seront lancées le 4 juin à 17h. De plus, les éditeurs promettent une « ultime surprise » pour demain, de quoi tenir en haleine la communauté des fans en attendant de pouvoir mettre la main sur cette édition tant attendue.