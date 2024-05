Juste au cas où vous n'auriez pas dépensé votre argent pour les précommandes, IllFonic a annoncé que l'accès anticipé à Killer Klowns From Outer Space: The Game débutera le 28 mai pour ceux qui ont franchi le pas des précommandes. Le jeu sera officiellement lancé dans le monde entier le 4 juin sur PC via Steam , PlayStation 5 et Xbox Series. Les précommandes resteront ouvertes jusqu'au lancement.En plus de l'accès anticipé, les fans débloqueront des bonus supplémentaires en précommandant le jeu. Cela comprend 2 produits cosmétiques humains, 1 skin Klown et 1 personnage Klown.Et, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la mise à niveau Deluxe pour Killer Klowns From Outer Space: The Game . Cela comprend les éléments suivants :Le contenu numérique deluxe comprend :2 Costumes des humains (Mike et Debbie)2 Apparences de Clown (Fryzo & Sundaze)1 Apparence de Clown du film (Bibbo)Bande sonore numériqueLivre d'art numériqueN'oubliez pas votre serviette !Obtenable avec n'importe quelle préco5 maps39.99 et aucune version physique actuellement.