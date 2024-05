FROISSEZ LE MÉTAL DANS FORTNITE BATTLE ROYALE CHAPITRE 5 - SAISON 3 : DÉBRIDÉ !Ah, le désert... Là où les possibilités sont aussi nombreuses que les grains de sable. Et c'est bien pour cela que le Gang des friches ne veut pas en céder le contrôle. Ce groupe de maraudeurs s'est spécialisé dans la récupération de ferraille pour fabriquer des véhicules capables d'écraser toute forme de rébellion. Montez sur le siège conducteur et faites chauffer la nitro pour dominer la route dans Fortnite Battle Royale Chapitre 5 - Saison 3 : Débridé.BIENVENUE DANS LE DÉSERTL'île a récemment été touchée par une violente tempête de sable. Un nouvel écosystème a été créé au sud de l'île : le désert. Le Gang des friches a déjà pris possession de ce nouveau territoire. Ce qui peut sembler légitime, puisqu'il est arrivé grâce à la tempête... Ce groupe se déplace aussi vite que leurs voitures personnalisées le permettent. Les lieux qu'ils ont construit en témoignent :REDLINE RIGRedline Rig est une raffinerie de nitro contrôlée par la Machiniste. C'est une experte de la mécanique à la solde du Gang des friches. À quoi sert la nitro ? Que vous ayez un véhicule ou non, la nitro vous fera ressentir une dangereuse puissance...NITRODROMEScarr reine du ring s'y connait mieux que quiconque en matière de chaos et de destruction. C'est pour ça qu'elle anime les spectacles de voitures dans le Nitrodrome.BRUTAL BEACHHEADBrutal Beachhead est la base d'opérations des guerriers du désert. C'est là que vous trouverez Mégalo Don, le plus robuste du Gang des friches. Faites attention car il a le sang chaud.Il y a plein de choses à découvrir dans le désert. Par exemple, Snooty Steppes a été transformé en Sandy Steppes.NITRO À GOGOVous trouverez des aspergeurs de nitro repartis sur l'île ou des barils de nitro provenant de Redline Rig. Un aspergeur de nitro permet de transporter de la nitro que vous pouvez injecter dans votre véhicule (ou votre propre organisme). Les barils de nitro sont des contenants à nitro qui applique l'effet nitro à l'impact.Ces barils de nitro sont projetés lorsque vous les frappez, puis ils explosent en entrant en contact avec un autre élément. Conduisez sans regarder en arrière !La nitro offre plusieurs avantages temporaires :LES VOITURES BOOSTÉES À LA NITRO ONT :une vitesse augmentée.- une puissance d'impact explosive qui inflige des dégâts et repousse les cibles (à condition d'aller suffisamment vite) !- une consommation d'essence diminuée.- un renforcement des dégâts des modifications équipéesLES JOUEURS BOOSTÉS À LA NITRO ONT :- une vitesse de déplacement augmentée.- une puissance d'impact explosive qui inflige des dégâts et repousse les cibles (à condition d'aller suffisamment vite) ! (fonctionne uniquement à partir d'une certaine vitesse).- une consommation d'énergie réduite (pour sprinter sur une plus grande distance).- une vitesse de chargement augmentée.- une immunité aux dégâts de chuteINFLIGEZ DE PUISSANTS COUPS AVEC LES GANTELETS NITROÉquipez les Gantelets nitro pour en découdre au corps-à-corps. Vous avez le choix entre un enchaînement de 3 frappes, un uppercut ou bien un coup aérien qui vous permet de faire une ruée dans les airs.Les gantelets nitro disposent de quatre charges, chacune a un délai de récupération de 8 secondes. L'uppercut et le coup aérien consomment une charge chacun, tandis que l'enchaînement de 3 frappes n'en consomme pas. Si vous effectuez un coup aérien vers le sol, vous provoquez un impact telle une météorite qui touche les ennemis proches.RENFORCEZ VOTRE VÉHICULELes modifications de véhicules sont de retour ! Le chasse-pierres et les pneus tout-terrain sont réintroduits. Quatre autres modifications rejoignent l'aventure. Vous pouvez attacher une modification par emplacement :Tourelle mitrailleuse (emplacement du toit) : un passager peut faire feu à la mitrailleuse pendant que quelqu'un pilote !Tourelle lance-grenades (emplacement du toit) : certains vont crier à la pollution, mais les grenades sont propres puisqu'elles ne laissent aucune trace après avoir explosées.Pare-chocs à pics (emplacement du pare-chocs avant) : inflige plus de dégâts aux joueurs et aux objets à l'impact.Chasse-pierres (emplacement du pare-chocs avant) : augmente les dégâts des percutions et octroie de l'armure à votre véhicule.Pneus pare-balles (emplacement des pneus) : vous en avez marre d'avoir un pneu crevé ? Utilisez des pneus increvables !Pneus tout-terrain (emplacement des pneus) : votre voiture se déplace plus facilement en dehors des routes. Particulièrement pratique si vous ne conduisez pas un SUV !Vous n'avez pas besoin de connaissances en mécanique. Il vous suffit de foncer sur une boîte de modification de véhicule avec votre voiture pour équiper la modification. Vous pouvez savoir quel type de modification vous équipez grâce au symbole sur la boîte ! Que se passe-t-il si un emplacement est déjà utilisé ? Vous pouvez alors remplacer cette modification par une autre ou bien réinitialiser la vôtre. Il peut être utile de remplacer une modification dont la barre de PV est basse. (Remarque : les pneus pare-balles n'ont pas de barre de PV puisqu'ils sont indestructibles.)Une boîte de modification de véhicule contenant une tourelle lance-grenades.Et si les PV de votre voiture sont bas ? Percutez une boîte de modification de réparation ou bien prenez les choses en main avec le chalumeau de réparation qui est réintroduit !Un chalumeau de réparation peut également réparer des pneus éclatés ou des vitres cassées.Vous aurez un aperçu du futur avec votre prochain arrêt aux stands. Les stations-service ont remplacé les pompes à essence. Elles permettent de faire le plein de votre véhicule et de PV en vous garant à l'emplacement de la station.RÉPAREZ VOTRE VOITUREDepuis le Chapitre 5 - Saison 1, vous pouvez transformer les voitures de sport de l'île en votre véhicule équipé. Vous pouvez désormais équiper les SUV ! Il y a aura des châssis compatibles avec les SUV dans la boutique d'objets. Les châssis de SUV de Rocket League seront également éligibles en multijeux à l'avenir.Le châssis de la Behemoth.Pour bien démarrer, le pack Behemoth est disponible dans la boutique d'objets. Vous y retrouverez les objets du nouvel ensemble du désert. Ainsi, vous vous sentirez comme à la maison dans le désert !Le pack Behemoth comprend :Le châssis de la BehemothSticker Flammes de la BehemothSticker Éclair de la BehemothSticker Bandes de la BehemothSticker Ailes de la BehemothSticker Blackout de la BehemothSticker Chasseur du désert de la BehemothPneus tout-terrain de la Behemoth* (avec 12 couleurs différentes)Roues Blackout pour la BehemothVous hésitez entre un SUV ou une voiture de sport pour faire le spectacle dans le Nitrodrome ? Dans votre casier, vous aurez des arsenaux différents pour les deux ! Les objets du pack Behemoth seront éligibles pour la propriété multijeux avec Rocket League à l'avenir.* Les roues tout-terrain pour la Behemoth ne sont pas meilleures que d'autres roues pour faire du tout-terrain. Elles sont simplement assorties à la voiture !PRENEZ LE CONTRÔLE DU BUS DE GUERREUne fois sorti du bus de combat, allez affronter vos adversaires pour prendre le contrôle du très convoité bus de guerre. Deux bus de guerre sont contrôlés par des patrouilleurs sur l'île. Détournez-en un et allez semer la pagaille ! Chaque bus de guerre est équipé de deux canons montés et d'un klaxon, lequel produit une impulsion électromagnétique. Les impulsions électromagnétiques infligent des dégâts aux boucliers des ennemis proches. De plus, elles désactivent temporairement les véhicules dans les alentours. Ces monstres mobiles disposent de plusieurs impulsions électromagnétiques qui se rechargent après un court délai !CRÉEZ UN EMBOUTEILLAGE GRÂCE À UNE ARBALÈTE DÉTONANTE.Les véhicules ne sont pas indestructibles. Si certains vous bloquent le passage, utilisez une arbalète détonante. Il s'agit d'une arbalète modifiable à forte cadence de tir et qui envoie des carreaux explosifs. Après quelques tirs bien placés sur une Whiplash, elle sera bonne pour la casse et causera des embouteillages de Reckless Railways jusqu'à aux Enfers (enfin, ce n'est pas comme si on se pressait pour y aller).PILOTES DÉBROUILLARDSVous pouvez dénicher le Gang des friches dans leurs repaires ou en train de frimer à bord d'un convoi. Si vous trouvez un moyen de les battre, vous obtiendrez de nombreuses récompenses…EXTERMINEZ LA MACHINISTEVous recevrez le médaillon de la Machiniste en l'éliminant. Le médaillon de la Machiniste permet de régénérer votre bouclier sur la durée !Si vous éliminez la Machiniste dans Redline Rig, utilisez le médaillon pour ouvrir le garage de sa voiture. Si elle se trouve à bord d'un convoi, vous devrez prendre de force sa voiture personnalisée ! Vous obtiendrez son arme mythique : le fusil d'assaut de combat de la Machiniste, peu importe le lieu dans lequel vous l'éliminer.BATTEZ SCARR REINE DU RINGSi vous mettez un terme au spectacle de Scarr reine du ring en l'éliminant, vous obtenez son médaillon. Le médaillon de Scarr reine du ring vous octroie des munitions illimitées et vous obtenez un petit bonus de dégâts !Éliminez Scarr reine du ring au Nitrodrome pour ouvrir le garage de sa voiture. Et si elle se trouve dans un convoi ? Éliminez-la pour vous emparer de sa voiture personnalisée. Elle vous donnera également en butin son arbalète détonante de la reine du ring.VENEZ À BOUT DE MÉGALO DONAlors comme ça vous voulez vous attaquer aux gros bras... Le médaillon de Mégalo Don vous octroie de la nitro illimitée !Il y a encore des choses à découvrir avec la nitro. En éliminant Mégalo Don, vous pourrez obtenir sa voiture (comme avec les autres membres du Gang des friches), mais également ses mythiques Gantelets nitro de Mégalo Don !Au fait, la nitro illimitée de Mégalo Don nous fait penser que les trois voitures des guerriers du désert ont également de la nitro illimitée.Les médaillions indiquent votre emplacement sur la carte... Ce qui est particulièrement pratique pour quelqu'un qui se balade et cherche une cible à éliminer. Si vous avez un médaillon dans votre inventaire, vous serez indiqué sur la carte de vos adversaires. Plus vous en avez, plus votre position sur la carte est précise.ÉTANCHEZ VOTRE SOIF AVEC DU NUKA-COLA !Ce désert apocalyptique nous donne une impression de déjà vu... Faites-vous donc plaisir en buvant une bouteille bien fraîche de Nuka-Cola ! Elle restaure un peu de PV et du bouclier sur la durée.CACTUS RAFRAÎCHISSANTSouvenez-vous que ce n'est pas tellement le désert en lui-même qui vous posera problème, mais bien ses guerriers réputés. Détruisez un cactus au bleuvage à coups de pioche pour répartir du soin autour de vous ! Pardon ? Vous dites que vous n'avez pas envie de sortir de votre véhicule ? Dans ce cas, roulez directement sur le cactus pour soigner aussi bien votre véhicule que vous-même.LES ANCIENNES ARMES VALENT DE L'ORN'essayez même pas de conserver votre nouvelle voiture intacte. Les armes réintroduites et d'anciennes armes sont à votre disposition en ce début de Chapitre 5 - Saison 3 :Fusil à pompe gardien de CerbèreFusil à pompe de combatFusil à pompe gardienFusil à pompe spécialisé FrappeurFusil à pompe automatique Furie d'Oscar (comment ça, d'Oscar ?)Fusil d'assaut guerrierFusil d'assaut tactiqueChangements d'équilibrage :Dégâts augmentés à longue distance.Recul réduit.Propagation par balle réduite.Fusil d'assaut ExécuteurChangements d'équilibrage :Dégâts augmentés.Cadence de tir augmentée.Multiplicateur de dégâts des coups critiques augmenté.Pistolet-mitrailleur à rafale TonnerrePistolet-mitrailleur prémonitoireFusil de tireur d'élite prédateurPistolet PrédateurBourlingueurChangements d'équilibrage :Dégâts augmentés à longue distance.Vitesse des projectiles augmentée.Grenade à onde de choc (pas une arme, techniquement parlant)NE FAITES QU'UN AVEC LE DÉSERT GRÂCE AU PASSE DE COMBAT DÉBRIDÉLe Passe de combat Débridé sortira en même temps que le Fortnite Battle Royale Chapitre 5 - Saison 3 : Débridé !Grâce au Passe de combat de Fortnite, déverrouillez des récompenses dans Fortnite en gagnant de l'EXP dans Battle Royale, les îles de créateurs, LEGO® Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival. Certaines récompenses du Passe de combat Débridé sont des tenues du Gang des friches et d'autres guerriers du désert tels que Mâchefer ! Achetez le Passe de combat pour seulement 950 V-bucks et obtenez jusqu'à 1 500 V-bucks en augmentant le niveau du Passe.Grâce à l'achat du Passe de combat Débridé, vous pouvez obtenir les tenues suivantes en augmentant de niveau :La Machiniste (déverrouillée instantanément) : Une véritable dompteuse de feu.Mâchefer : tout le désert craint sa fureur.Pilepois : Phil, Oli et Isaac, hauts comme trois pois.Scarr reine du ring : elle règne sur le chaos et la destruction.Armure assistée T-60 : un cadeau de la Confrérie de l'Acier.Écumeuse fluo : une accro à la vitesse qu'on voit venir de loin.Mégalo Don : un superprédateur boosté à la nitro.Le Gang des friches n'est pas la seule force du désert... Débloquez le Magnéto du désert des quêtes du Passe de combat en juillet ! Le Passe de combat Débridé pourra être complété jusqu'au 16 août 2024 à 8h (CEST).Faites vrombir les moteurs et prenez du plaisir ! Débridé prendra fin le 16 août à 8h (CEST) !La map:Skins à venir: Lethal companyAriana Grande???Source: @SaiyanDeezy