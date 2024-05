je l'ai constaté il y a quelque jours Crunchyroll est enfin dispo sur ma LG Oled C2 en version native dans le store d'applications, plus besoin de passer par le navigateur de la TV ou par une box, j'imagine que ça doit être aussi dispo sur d'autres modèles, je reste étonné que LG ait pas communiqué sur cette mise à jour importante. Source : moi même

posted the 05/18/2024 at 01:57 PM by jaysennnin