Voila vu que je ne sais pas quand l'offre va se finir et que j'ai déjà le jeu sur steam, j'offre mes 2 clés Fallout 76 de twitch prime histoire qu'elles puissent faire des heureux ( comme le dit le titre 1 clé pc et 1 xbox ).J’espère juste qu'elles seront utilisés par des personnes qui veulent vraiment jouer au jeu et pas juste ajouter un jeu à leur biblio qui prendra la poussière.Donc c'est simple, 1er arrivé premier servi en me disant qu'elle version vous intéresses et je vous envoi ça en mp