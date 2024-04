2 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,247 (5,792,910)3 [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 10,736 (135,168 )4 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 8,881 (1,822,526)5 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 7,962 (1,314,142)6 [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 6,985 (103,850)7 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 5,848 (3,496,869)8 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 5,729 (4,276,628 )9 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,342 (7,740,635)10 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 4,832 (38,379)11 [NSW] Unicorn Overlord (ATLUS, 03/08/24) – 4,361 (71,651)12 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 4,231 (1,033,544)13 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 4,022 (5,485,799)14 [NSW] Mario vs. Donkey Kong (Nintendo, 02/16/24) – 4,010 (146,788 )15 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,567 (3,544,403)16 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,277 (1,426,759)17 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 3,178 (5,328,412)18 [PS5] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 02/29/24) – 2,994 (317,409)19 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 2,464 (1,199,893)20 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 2,347 (2,275,157)21 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/17/17) – 2,204 (2,471,148 )22 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,185 (1,270,489)23 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1,891 (153,159)24 [PS5] Dragon’s Dogma II (Capcom, 03/22/24) – 1,816 (83,751)25 [NSW] Winning Post 10 2024 (Koei Tecmo, 03/28/24) – 1,776 (18,258 )26 [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 1,576 (201,729)28 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 1,412 (313,125)29 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,402 (1,973,619)30 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,346 (2,286,356)au rage! au Tristesse! au Désespoir! Si un visual novel peut se permettre de faire premier du top JaponChose notable ...à noter: Momotaro passe le millionZelda Tokt a fait 50 exemplaires de plus que BotW, on peut s'imaginer qu'au final avec les ventes demat, les deux titres doivent être relativement proche.Dragon’s Dogma II est une grosse déception, je trouve que ce titre doit taper à minima 300 000 voir plus normalement les 500 000.Et oui l'époque a changé, un jeu de gestion de serveur pizzeria/mac do peut aujourd'hui tapé plus qu'un guerrier qui va sauver un royaume d'une menace démoniaque