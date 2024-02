- Chapitre 1,108 : "Le monde, répondez s'il vous plaît".- Couleur répartie dans la couverture : Nami, Robin, Hancock, Reiju, Uta et Tashigi boivent du vin ensemble assis dans un élégant canapé Chesterfield et accompagnés de 3 Yorkshire Terrier. Cette planche de couleurs fait la promotion du nouveau roman One Piece HEROINES (intitulé "Colorful") qui contient de courtes histoires sur ces femmes.- Le chapitre commence là où le dernier s'est terminé. Augur et Devon ne font pas confiance à Caribou.- Caribou dit qu'il détient des informations précieuses. S'ils l'amènent à Teach, il dira tout. Nous ne pouvons pas voir si Caribou va avec Augur et Devon ou non dans ce chapitre.- Plan sur les Marines. Nous pouvons voir les noms des 9 vice-amiraux à Egghead. Les vice-amiraux anonymes sont : Pomsky, Tosa, Urban, Hound et Guillotine.- Les Marines ont de gros problèmes avec les Pacifistas puisque leurs "Bubble Shields" peuvent bloquer les boulets de canon. Doberman ordonne à tous les vice-amiraux de traquer Bonney en priorité absolue. S'ils tuent Bonney en premier, ils prendront le contrôle des Pacifistas.- Le vice-amiral Tosa poursuit le groupe de Franky et il est sur le point de les attaquer avec une technique de grappin appelée "Tosagami" (Earth Tea Bite/Chew-) qui a une puissance égale à 10 Shigans. Cependant, Tosa est écrasé par Dorry et Brogy (ils utilisent des attaques normales).- Dorry et Brogy laissent le groupe de Franky avec quelques guerriers géants pour les ramener à leur navire. Bonney leur dit que Luffy, Sanji et Vegapunk sont toujours au milieu de l'île alors Dorry et Brogy s'y rendent pour les aider.Dorry : "Vegapunk... Il doit être l'homme dont "l'érudit" nous a parlé."- Le vice-amiral Bluegrass chevauche une "Sea Beast Weapon" avec Doll. Bluegrass demande à Doll si elle a vu la force des géants. Doll répond qu'elle a travaillé sous le commandement de Saul il y a 20 ans.- Rien sur Zoro, Jinbe, Brook ou le groupe d'Usopp dans ce chapitre.- Plan sur le groupe de Luffy. Vegapunk dit à Luffy et Sanji qu'ils n'ont plus besoin de le prendre. Vegapunk avait autrefois pensé à s'échapper, mais maintenant il a changé d'avis.Vegapunk : "Il y a quelque chose sur Egghead Island que je dois protéger !!"- Vegapunk dit également à Luffy de protéger Bonney. Vegapunk prévoyait de révéler à Bonney le contrôle sur les Pacifistas lorsqu'elle serait plus âgée. Mais maintenant que tout le monde le sait, Bonney va être pourchassé.- Saturne revient face à Luffy. Saturne prend une nouvelle forme, probablement sa forme 100% créature. Le corps de Saturne est beaucoup plus grand et ressemble à une araignée avec d'immenses yeux effrayants (et il semble qu'il n'ait plus que des jambes maintenant, pas de bras).- Saturne attaque Luffy et Sanji avec des fouets venimeux qui ressemblent à des tentacules. Luffy les évites tous en riant.- Sanji porte Vegapunk et échappe également aux attaques de Saturne.Vegapunk : "Aïe, aïe ! Hé, je pensais avoir dit : laisse-moi être Sanji !!"Sanji : "Ouais, ouais ! Reste juste immobile !!Attendez...!!"- Soudain, Kizaru apparaît et donne un coup de pied à Sanji. Vegapunk tombe des bras de Sanji et Kizaru poignarde Vegapunk avec son épée lumière.- Luffy voit ce qui se passe, alors il dit à Sanji de porter Vegapunk et de s'enfuir. Puis Luffy se transforme en géant, il est très sérieux.- Dans la double page finale EPIC, Luffy attrape la tête de Saturne avec sa main gauche et le corps de Kizaru avec sa main droite en même temps. Kizaru crache du sang pendant que Luffy l'attrape.Luffy souriant : "Il n'y a aucun moyen... Que je vous laisse partir... !!!"Kizaru : "... !! "- Sanji et Vegapunk sont désormais éloignés de la bataille (on aperçoit le géant Luffy au loin). Sanji est surpris de voir que Vegapunk sourit malgré ses blessures.Sanji : " Bon sang... !! Hé Vegapunk. Hé !! Tu es mort !? C'est quoi ce sourire !?"- Plan sur le laboratoire de Punk Records. Le visage de Vegapunk apparaît soudainement sur un écran et commence à parler.Vegapunk : "Bonjour. Bonjour. Test. Test. Monde~~~ Monde, veuillez répondre...Je suis le Dr Vegapunk, le scientifique de génie... !!Le message que je m’apprête à vous transmettre risque de vous choquer tous. Mais c'est la "vérité" de ce monde...!!!"Fin du chapitre. PAS DE PAUSE la semaine prochaine.