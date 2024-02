Par curiosité, j'ai regardé où en était la hype Helldivers 2 et j'ai vu que cette nuit, le nombre de joueurs simultanés avait passé les 450 000, ce qui fait de lui le 20e jeu le plus joué simultanément de l'histoire de Steam. Sur PS5, je ne sais pas mais ça doit être équivalent. Il est même devenu top 1 devant l'intouchable Counter Strike un moment.



Le mois dernier, c'était Palworld qui était a l'honneur et qui avait tout écrasé sur son passage en devenant 2e jeu le plus joué sur Steam. Mais il semble que la hype soit passés depuis. A voir maintenant si ce sera le cas pour Helldivers 2, qui par contre à des notes assez mitigées (68%), probablement à cause des serveurs et qui peut lui coûter cher sur les semaines à venir en terme de nombre de joueurs.



Enfin, selon VGInsights, il y aurait eu 3.3 millions de ventes sur Steam, 16.3 millions pour Palworld.



PS : une pétition a été lancée pour un portage sur Xbox

https://www.change.org/p/bring-helldivers-2-to-xbox-fans-await-thrilling-co-op-action