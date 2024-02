Je viens de réaliser que j'ai commandé une version anglaise de Cyberpunk Ultimate edition PS5 sur Leboncoin et je viens également de réaliser, comme un gland, qu'il ne propose pas le français! Je parle anglais mais pas envie de réfléchir là... Si un développeur de CD Projekt regarde mon post, nous sommes en 2024....

posted the 02/02/2024 at 02:18 PM by mazeofgalious