Note : La différence entre G et GE c'est que les GE sont l'équivalent de la gamme T chez Intel, des processeurs avec une plus faible consommation (TDP de 35 watts pour les PC en version mini).

Depuis quelques mois, je vend pas mal d'ordinateurs reconditionnés par mes soins et je me suis dis pourquoi pas revendre les miens qui sont en Intel 4th gen et qui même si ils sont excellents (excellent rapport qualité/prix, compatible Xeon) ont quand même bientôt 11 ans d'âge.Et en regardant des vidéos de ETA Prime, je suis tombé sur le HP EliteDesk 705 G4 qui est pour moi le modèle idéal actuellement pour une mise à jour de mon matériel et un excellent investissement pour le futur.Il embarque un APU Ryzen 5 Pro de 2018 (4c/8t) avec une partie graphique sous Radeon™ RX Vega 11 Graphics qui fait des merveilles en émulation et fait tourner pas mal de bons jeux PC récents.Pour la version mini du HP, vous trouverez le 2400GE (4c/8t, 3,2 ghz, 3,8 Ghz en mode Boost, TDP 35 watts)On en trouve sur Ebay avec 8 Go DDR4 et SSD 240 go pour 130 à 150 euros.Pour le modèle Tower ou SFF, vous allez trouver pour 150 euros du 2400G/3400G donc toujours en 4c/8t, Radeon RX Vega, 8 Go DDR4, etc.Mais là où c'est intéressant, c'est que le socket AM4 est compatible avec les processeurs Ryzen 7 et Ryzen 9 dont certains sont des 8c/16t de 2021!!!!!Voici des bench avec le HP EliteDesk 705 G5 Mini mais dites vous que G ou GE, peu importe car ils embarquent tous le Radeon RX Vega :Et la liste des APU Ryzen 5/7 en version GE pour ce modèle :- AMD Ryzen 5 2400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%202400GE.html - AMD Ryzen 5 3400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%203400GE.html - AMD Ryzen 5 4600GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%204600GE.html - AMD Ryzen 5 5600GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%205600GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 2400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%202400GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 3350GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%203350GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 3400GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%203400GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 4650GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%204650GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 4655GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%204655GE.html - AMD Ryzen 5 PRO 5650GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%205%20PRO%205650GE.html - AMD Ryzen 7 4700GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%204700GE.html - AMD Ryzen 7 5700GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%205700GE.html - AMD Ryzen 7 PRO 4750G : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%20PRO%204750GE.html - AMD Ryzen 7 PRO 5750GE : https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD-Ryzen%207%20PRO%205750GE.html Personnellement, j'hésite entre le Mini ou le SFF car ce dernier va me permettre d'ajouter une carte graphique low profile en plus du IGPU.