Salut à tous,



Quelqu'un aurait la date de sortie physique de Granblue Fantasy Fantasy Versus Rising svp?



Il me semble qu'il était listé dans les plannings à une époque mais là je le vois plus sur aucun site genre Amazon et Cie...



Du coup only demat chez nous et case import pour une version physique ou pas?



Question subsidiaire: avec un disque PS5 import Jap, peut-on profiter des DLC du store euro?



Merci pour votre retour .