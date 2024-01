Les ventes de logiciels pour l'année 2023 sont désormais disponibles pour l'Europe (GSD) et les États-Unis (Circana/NPD). Physique et numérique inclus sauf pour Nintendo et MLB The Show (Xbox).

La PlayStation 5 était la plate-forme matérielle la plus vendue en décembre 2023, tant en unités qu'en dollars, la Switch se classant deuxième dans chaque mesure.

Les ventes en dollars de matériel de jeux vidéo Sony ont établi un nouveau record sur un mois pour le fabricant, battant le précédent record de Sony établi en décembre 2022.

La Xbox Series a établi un nouveau record de ventes d'unités aux États-Unis au cours du mois de décembre. Le précédent record de ventes unitaires pour la Xbox Series a été fixé en décembre 2021.

- Hogwarts détrône Call of Duty au rang de jeu le plus vendu aux Etats-Unis, deuxième derrière le FC 24 en Europe.- Spider-Man 2 et Starfield se sont tous deux mieux classés aux États-Unis qu'en Europe. Spider-Man 2, le 4ème jeu le plus vendu de 2023 aux États-Unis, le 10ème en Europe. Ragnarok atteint également le top 20 en Europe, marquant des étapes très solides.- Starfield bat Final Fantasy XVI aux États-Unis (11e contre 16e), mais FF16 domine Starfield en Europe (32e contre 37e).- Les anciens titres de Rockstar et de Nintendo vendent toujours des gangbusters. Forza Motorsport est introuvable, même pas dans le top 100 en Europe (il était 463ème au Royaume-Uni). Diablo 4 dans le top 10 US et Europe.- MWIII était le jeu le plus vendu sur Xbox en 2023. Black Ops 3 et Black Ops 2 figuraient également dans le Top 20 sur Xbox pour 2023.- Les dépenses en accessoires ont terminé l'année en hausse de 4 % par rapport à l'année dernière, à 2,6 milliards de dollars. Une augmentation de 7 % des ventes de manettes de jeu a stimulé la croissance. La PS5 DualSens Edge était la manette de jeu la plus vendue de 2023 en termes de ventes en dollars.- Les dépenses en accessoires en décembre 2023 étaient 14 % plus élevées qu'en décembre 2022, à 584 millions de dollars. La croissance de 21 % des ventes de manettes de jeu en décembre est la principale raison de cette augmentation. Les dépenses en casques/écouteurs en décembre ont augmenté de 5 % sur un an.- +1% de croissance 2023 inférieure à notre prévision de +3%.- Le groupe Fortnite/Minecraft/Roblox/GTA/COD réussit tellement à attirer des joueurs/heures qu'il est devenu très difficile de rivaliser - Le milieu se rétrécit, les nouveaux jeux soit de gros gagnants des ventes, soit ils déçoivent.- Les dépenses en matériel informatique en décembre ont atteint 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 4 % par rapport à décembre 2022.