Salut l'équipe ! Aujourd'hui je vous partage ma découverte du jeu Alan Wake que je n'avais jamais fait, plus exactement la version ps5.J'ai toujours eu envie de faire ce jeu mais n'ayant pas eu de xbox à l'époque, je suis passé à côté de la hype.Neamois grâce à ce Remaster (comme quoi c'est pas si désagréable d'avoir ces réédition) je peux parcourir le jeu dans les meilleurs conditions et franchement j'accroche au délire ! Bon par contre niveau bestiaire c'est pas trop la joie... (les gars en survet et les bûcherons.)Découvrez mes aventures sur le jeu en format épisodique montée de manière à être fluide et agréable à regarder.Vous en avez pensé quoi pour ce qui l'on fait ?Enjoie !Pour rester dans le thème, je vous fais découvrir ma collection de survival-horror !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg