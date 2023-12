Nouvelles variantes pour les skins Battle Pass !Source: @GranbeFNPrenez le train, personnalisez votre arme et prenez votre revanche dans le Chapitre 5 : Subversion.Fortnite Battle Royale prend une nouvelle apparence saisissante dans Subversion. Découvrez une toute nouvelle île avec des points d'intérêt associés aux factions de l'Ordre et des Subversifs. Vengez le kidnapping de Banane avec un arsenal de nouvelles armes et de nouveaux objets. Et comme pour toute nouvelle saison, le Passe de combat Big Bang contient des pages de nouveaux objets cosmétiques. Découvrez les tenues prêtes à l'action qui vous attendent.Des établis de modification se trouvent dans les chambres fortes et permettent de modifier des armes contre des lingots. Réduisez le recul, augmentez la taille de votre chargeur et bien plus ! Économisez vos lingots, car toutes les modifications ne vont pas avec toutes les armes.Retrouvez les tenues des résistants Subversifs et de l'Ordre corrompu. En achetant le Passe de combat Big Bang, vous déverrouillez automatiquement Hope, l'espoir des Subversifs. Progressez dans le Passe de combat pour déverrouiller d'autres tenues :- Oscar- Jones vengeur- Nisha- Montaigu- Peter Griffin- ValériaLe Passe de combat Big Bang contient également un châssis à déverrouiller ! Préparez-vous à frapper avec le châssis Scorpion. Le Passe de combat contient également des stickers pour le châssis Scorpion.Snake sera peut être le skin secret.Masterclass pour le roi des Battle royale, un suivi exemplaire et qualitatif.L'évent Big Bang est pour 20h ce soir.Collab Tortues ninjas: