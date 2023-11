Le livre viens de paraitre ce mois-ci, Une nouvelle version ultime de l'artbook du premier Jurassic Park de 256 pages grand format en français au prix de 64 eurosPour les nostalgies, vague à l'âme, ont aimerais tous un remake de ce jeu sur SNES sortie en 1993 par l'éditeur Ocean of americaQue de bon souvenir...

posted the 11/27/2023 at 07:02 PM by ducknsexe