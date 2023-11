Après Google Stadia, Amazon débarque en France avec son service Luna. Perso, je ne crois pas trop en la viabilité du service comme le fut Stadia. D'ailleurs, le Xcloud n'est toujours pas dispo en dehors du GP... Je pense toujours que certains voient trop beau ce marché plus que ce qu'il n'est, à savoir une niche.

posted the 11/16/2023 at 12:12 PM by khawaz