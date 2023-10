Salut l'équipe ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer un best of de mes péripétie sur Sifu !Un jeu que j'ai personnellement beaucoup aimé pour ses inspirations darksoulesque et pour son hommage aux arts martiaux.C'est un jeu que je vous conseille si vous êtes fan de challenge corsé !Vous en avez pensé quoi pour ce qui l'on tâté ?Enjoie !Unboxing maison avec un petit jeu Ps1 bien sympa ce mois ci !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg