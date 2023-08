Le vampire Kado Thorne a fait de l'île son domaine dans Fortnite Battle Royale Chapitre 4 - Saison 4, puisant dans les richesses locales pour financer de luxueux complexes immobiliers : Sanguine Suites, Relentless Retreat et Eclipsed Estate. Alors que le destin de l'île est en jeu, il est temps de réunir une fine équipe de bandits pour une dernière danse. Braquez les propriétés de Thorne afin de reprendre ce qu'il s'est approprié et, surtout, de contrarier son mystérieux plan. Vous en êtes ?.INSPECTEZ LES LIEUXDerrière leurs luxueuses façades, Sanguine Suites, Relentless Retreat et Eclipsed Estate sont des bases lourdement défendues, avec leurs caméras de surveillance, leurs lasers de sécurité et leurs gardes. Thorne a rempli les lieux avec des objets précieux. Et ce n'est pas tout, car il s'est également approprié Rumble Ruins, l'usine de sirop de Slap et une tour de Méga City. Avant de vous infiltrer dans l'un de ses domaines, assurez-vous d'avoir l'équipement approprié.Sanguine Suites.Relentless Retreat.Eclipsed Estate.ÉQUIPEZ-VOUSEn plus des objets existants et réintroduits, préparez votre casse avec ces nouveaux ajouts :ROQUETTE-BÉLIER:Pour entrer dans une base, vous avez deux solutions : trouver un accès discret... ou débarquer en trombe avec la roquette-bélier. Quand le moment est venu de filer, elle vous permet aussi de fuir s'il n'y a aucune voiture à proximité.FUSIL À POMPE D'INFILTRATEUR, PISTOLET-MITRAILLEUR À RAFALE À LUNETTE ET FUSIL D'ASSAUT À CHARGEUR DOUBLEÀ l'intérieur d'une base, dégainez le fusil à pompe d'infiltrateur, le pistolet-mitrailleur à rafale à lunette ou le fusil d'assaut à chargeur double. Le fusil d'assaut à chargeur double dispose d'un chargeur qui se retourne, ce qui permet de le recharger plus vite une fois sur deux.MALLETTE À TOURELLEVous cherchez une arme plus autonome ? Alors lancez la mallette à tourelle : une mallette en apparence normale qui, une fois déployée, révèle une tourelle. Vous avez uniquement besoin de la poser. Ensuite, elle verrouille automatiquement les adversaires proches et leur tire dessus !Vous vous retrouvez dans une base sans équipement ? Cherchez des sacs de braquage, qui sont truffés d'objets pour vous aider dans votre casse. Idéal pour ceux qui arrivent les mains vides !Les sacs de braquage ont une chance de contenir un mini matelas de chute (nouveau !), des explosifs télécommandés (réintroduits !), une roquette-bélier, des munitions ou encore des objets de soin.METTEZ LA MAIN SUR LE MAGOTDans les profondeurs des propriétés de Thorne se cachent des objets mythiques de l'histoire de Fortnite :PISTOLET-MITRAILLEUR À TAMBOUR DE MIDASARC BADABOUM DE TNTINAGOURDE DU BRAVE INFINIE D'OCÉANEFUSIL À POMPE À CHARGE DE KITLANCEUR D'ONDES DE CHOC DE KITPISTOLASER DE ZYG ET CHOPPYFUSIL D'ASSAUT MARK 7 DE LA FONDATIONPISTOLET-MITRAILLEUR STINGER DE GUNNARMettez la main dessus, puis servez-vous-en pour vous échapper ! Mais s'échapper où ? Dirigez-vous vers Rumble Ruins, l'usine de Slap ou la tour de Méga City sous le contrôle de Thorne. Même si vous n'y trouverez pas de trésors mythiques, il y a plein de butin intéressant à y dénicher !ÉCHAPPEZ-VOUS PIED AU PLANCHERSi vous parvenez à sortir d'une propriété de Thorne en vie, ne vous retournez pas et montez dans la voiture la plus proche pour filer à toute vitesse. Plus la fuite est spectaculaire, mieux c'est. Pour cela, cherchez une Nitro Fang de Victory Motors.Cette voiture possède plusieurs modèles, dont un ressemble à un véhicule de livraison de pizzas.Des adversaires sont à vos trousses ? Semez-les en négociant des virages serrés grâce au frein à main de la Nitro Fang.TROUVEZ LES BONS OUTILSLe Chapitre 4 - Saison 4 inaugure de nouveaux renforts de réalité qui vous aideront à réussir vos casses :BRAQUAGE DE SACLes contenants que vous ouvrez contiennent un objet que vous trouveriez normalement dans un sac de braquage.SNIPER ABSORBANTLes fusils de sniper absorbent les PV des joueurs à chaque coup.GAIN DE MUNITIONSNon seulement vous recevez des munitions, mais les joueurs éliminés laissent derrière eux des munitions supplémentaires.PREMIER COUP DE POMPELa première cartouche du chargeur de votre fusil à pompe inflige des dégâts supplémentaires.SALVE AU PISTOLETLes pistolets ont une cadence de tir réduite, mais infligent des dégâts supplémentaires.PÊCHE EXPRESSVous nagez plus vite et videz instantanément un coin de pêche quand vous nagez à travers.EMPLOYEZ LES VIEILLES MÉTHODESConsolidez vos talents pour le braquage avec ces renforts de réalité réintroduits :Doigts légersPremier assautSuperchargePrise stableFinal de pistolet-mitrailleurMaîtrise des clésParkour bénéfiqueCourant mais dangereuxÉlan à SlapGain de balles normalesBoue curativeSalve à lunetteÉQUIPEZ-VOUS ENCORE MIEUX:N'importe quelle arme peut vous aider pendant votre casse, y compris celles que vous connaissez déjà :ARMES RÉINTRODUITES:Explosif télécommandéFusil de sniper à silencieuxPistolet à silencieuxLe pistolet à silencieux a été retravaillé. Il est désormais automatique !ARMES DU CHAPITRE 4 - SAISON 3Fusil à pompe acéréFusil à pompe automatique d'expertFusil d'assaut à silencieux ravageurFusil de tireur d'élite thermiquePistolet-mitrailleur de combatFusil à pompe brutal de casse (arme exotique)Fusil à pompe rapide de casse (arme exotique)Pistolet-mitrailleur impulsif de casse (arme exotique)Pistolet traqueur obscur (arme exotique)Grenade à onde de choc (toujours pas une arme, techniquement parlant, mais on va dire que si)PROUVEZ VOTRE PERSISTANCERestez en vie jusqu'au bout pour gagner des médailles de survivant ! Pour atteindre le palier supérieur, accomplissez une quête de survivant dans Battle Royale ou Zéro construction en survivant au nombre indiqué d'adversaires tout en réussissant un certain nombre d'éliminations. Plus le niveau de rareté de votre médaille est élevé, plus les quêtes sont difficiles. Les survivants les plus acharnés décrocheront la médaille mythique 1 !Il existe sept niveaux de rareté de médaille, chacun comprenant dix améliorations. Ces niveaux sont les suivants :TypiqueAtypiqueRareÉpiqueLégendaireExotiqueMythiqueEn atteignant la médaille typique 1, vous déverrouillez l'accessoire de dos Trophée lama. Atteignez le palier supérieur des autres niveaux de rareté pour déverrouiller des styles supplémentaires du Trophée lama !FAITES CONNAISSANCE AVEC L'ÉQUIPEL'équipe de braqueurs est menée par l'électron libre Nolan Chance. Déverrouillez-le dès que vous achetez le Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 4, qui inclut également ses compagnons de casse et même Kado Thorne. Aux côtés de Chance se trouvent Vicki Véloce la conductrice, Musclaille le gros bras, Maé la hackeuse et Antonia l'inventrice masquée.Et si les choses se compliquent, faites appel au spécialiste de la simplicité : Khaby Lame, le nouveau venu de la série Icônes ! Le créateur le plus populaire sur TikTok fait son entrée dans le Passe de combat pour aider l'équipe à faire tomber Thorne.Un aperçu de toutes les tenues du Passe de combat du Chapitre 4 - Saison 4 :NOLAN CHANCEIl ne faut jamais parier contre le cerveau.VICKI VÉLOCEElle livre la victoire à domicile.MUSCLAILLEGare au gros poisson.MAÉUne hackeuse impulsive au sens de l'humour explosif.ANTONIALa destruction est sa marque de fabrique.KHABY LAMELa simplicité avant tout.KADO THORNEUn voyageur vorace qui apprécie seulement les choses raffinées.Ce n'est pas tout ce que propose le Passe de combat, car Ahsoka Tano arrivera dans Fortnite plus tard dans la saison !AHSOKA TANOÀ la fois combattante, paria, rebelle et Jedi.Bande-annonce de lancement de Fortnite Chapitre 4 - Saison 4 : Dernière danseBande-annonce cinématique de Fortnite Chapitre 4 - Saison 4 : Dernière danseLes variantes du BP:(Crédits: ShiinaBR & XTigerHyperX2)La map:Les prochains skins à venir dans la boutique:Comtesse Daraku:Crew pack septembre:Astrea:Nouveau pack sauver le monde: