Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un petite dose de nostalgie en vous parlant de One Piece Unlimited Adventure exclusif à la Nintendo WiiUn jeu d'aventure/exploration vraiment sympa et qui à ouvert la voie à des suite de qualité !Vous en aviez pensé quoi à l'époque ?Enjoie !Parce que le jeu vidéo c'est aussi de la contemplation !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

Who likes this ?

posted the 08/20/2023 at 04:53 AM by ozymandia