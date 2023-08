Je parle bien sûr du jeuJ'ai découvert le jeu sur le CPC d'un ami d'enfance et ça m'a tout de suite plu au point de demander à mon père d'acheter le second volet sur mon commodore 64, avec mes amis, on a tellement poncé le jeu qu'on a dépassé le level 100 et c'est là qu'on a compris que le jeu était sans fin, malheureusement on a jamais eu l'occasion d'y jouer à 4 (dispo sur amiga ou atari st), ça reste un agréable souvenir.