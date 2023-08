Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer deux vidéo défi sur le mode mercenaire du remake de resident evil 4.J'ai trouvé ce mode très fun personnellement malgré un manque de niveaux et de quelques personnages supplémentairesVous en avez pensé quoi ?Voici mes humbles performances que je vous laisse apprécier !Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 08/13/2023 at 01:04 PM by ozymandia