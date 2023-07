Alors que Konami ce décide enfin à sortir snake du placard et encore c'est grand mot ! une remake et une compile :/ Pour le remake on ne va pas cracher dans la soupe ! mais prions pour qu'il soit proche de RE4 PAR exemple (c'est à dire on ne touche pas au mythe: on l'améliore et on donne juste des croustillances aux fans en plus) ça me va !Pour la compile je suis partagé un vol 1 mi figue et plutot sans raisins..C'est grosso modo un portage de la version ps3 substistence sans rajout...Pour le volume 2 attendons on aura peu être une surprise avec mgs 4.( même si ça été confirmé à demi mot )Quoiqu'il soit hasard du calendar j'étais justement en train de travailler sur uneMETAL GEAR ULTIMA COLLECTIONPour ceux qui m'aurais déjà aperçu ici et là je ne vous explique pas ce que c'est ! et pour les autres je vous invite à aller jeter un oeil sur mon blog bon nombre de post illustre mon taff depuis 7 ANS...DéjàEN espérant que ça poussera konami à mettre le paquet !J'ai même repris leur charte graphique de la HD COLLECTION mais y intégrant toute la saga..mais alors qu'est ce que c'est cette collection !?Metal Gear Ultima est une collection fan made tournant sur Launchbox pcsans jeux ( A vous d'y intégrer vos chemin steam ou autres)Elle couvre l'intégralitée de la saga et offre une vraie plus value en terme d'esthétique et de contenu .Ce qu'elle contient:*Un peu plus d'un trentaine de jeux listés ( même survive )*4 vues principal interchangeable quand bon vous semble*Une dizaine de vues différentes variés et originales reprenant le lore de la saga pour le choix des jeux.*Tout a été animé à la main interface / Video théme*30 thémes et une 40 quanrantaine d'icones et plus de 20 backgrounds animé construit de toute piéce. Tout y est sauf les jeux pachinkos.*Elle est de plus/ évolutif via des updates.Bonus :*Metal Gear VR JOUABLE ( Boneworks)*Metal Gear Fan legacy jouable( Visitez shadow moses en vr ou en mode bureau sous unreal engine)*Documentaire fr et anglais sur MGS 2 et MGS 4*Archives "les premiers trailer de mgs"*la vf en cutscénes*2 data bases !Vous avez perdu le fil de l'histoire ? La data base animé est accessible n'importe quand pour vous rafraichir la mémoire/ en plus de la data base officiel.3 mois de travail pour un résultat qui me convient !il y a encore quelque ajustements à faire ici et là mais l'avantage c'est qu'elle est modulable et evolutif dans le temps et ça : bas ça change tout !Elle sera dispo dans quelque jours sur mon patreonhttps://www.patreon.com/padcinematic_prod