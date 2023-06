Il y a moins de 24h, une touchante interview de la VA du protagoniste principal du dernier née de chez Square Enix a été publié sur le site videogames.si.com (lien en source).Dans l'optique de rendre cela accessible à un public non anglophone, je me suis motivé à la traduire entièrement, juste pour vos jolis yeux. J'espère que cela vous plaira.Je n'avais jamais vu quelqu'un boire du café chaud avec une paille, mais c'est pourtant bien la vision qui m’accueillit lors de mon appel vidéo à Ben Starr, l'acteur derrière le protagoniste principal de Final Fantasy XVI, Clive. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre lors d’un tel entretien, mais ce n'est jamais du café à la paille. Non monsieur.Lorsque Starr a auditionné pour Final Fantasy XVI, lui non plus ne savait pas à quoi s'attendre. Fan de la série depuis toujours - FFVIII est son FF préféré, et Laguna y était son personnage favori - il n’était même pas au courant que l’audition concernait sa franchise de cœur. L'industrie du jeu vidéo aime garder ses secrets, et tout était ici dissimulé derrière des noms de code. Que ce soient les sobriquets des monstrueux Eikons, les noms des personnages, ou même le titre du jeu, tout était caché aux yeux des acteurs., nous dit Starr.Quatre jours plus tard, Starr a découvert qu'il avait décroché le premier rôle du dernier né de la célèbre franchise de jeux de rôle japonais.Traditionnellement, les FF sont d’abord écrits en japonais. Les autres langues utilisant alors cette version originale comme base de travail pour leurs enregistrements. Ce afin de définir le jeu d’acteur, le rythme des dialogues, ou le ton utilisé lors des différentes scènes. Mais FFXVI est différent, la priorité a ici était donné à la version Anglaise, et c’est celle ci qui a été utilisée comme base pour toutes les autres.Il existe évidemment des versions de Clive dans de nombreuses autres langues, mais ces dernières se sont en fait toutes appuyées sur la performance de Starr. C’est lui qui a capturé à la fois sa voix et ses expressions faciales, à l'aide d'une caméra frontale, pour donner vie à notre chère Clive Rosfield. Avant la pandémie de la COVID, il a même pu partager la cabine d'enregistrement avec ses co-stars. Ce qui leur a permis de se donner la réplique les uns les autres – procédé qui permet très souvent de donner des dialogues beaucoup plus naturels entre les personnages que lorsque les acteurs enregistrent leurs lignes chacun de leurs côtés.Dégoter ce job fut un hasard et une chance incroyable. Starr avait déjà joué quelques rôles mineurs au sein d’autres jeux vidéos, mais la majeure partie de sa carrière s’était faite à la télévision. Et lorsqu'il décrocha son premier grand rôle au sein du medium, ce fut justement pour sa franchise préférée. L'ampleur du jeu et l'importance de son rôle signifiaient également qu’il venait de signer le plus gros contrat de sa carrière, ce dernier lui ayant pris quatre longues années de sa vie., déclare Starr.Jouer la comédie, c'est jouer la comédie, bien sûr, mais il y a beaucoup de nuances à prendre en compte lorsque vous enregistrez pour un jeu vidéo. Starr dit qu'il a appris sur le tard, et qu'il a dû se battre très tôt contre le syndrome de l'imposteur., déclare Starr.L'équipe a fourni à Starr, et au reste du casting, des images des cinématiques pour leur donner une idée de l'ampleur de chaque scène. Starr à cependant fini par aller plus loin, il a amené son propre chien sur le plateau. Ce afin qu'il puisse lire les lignes destinées au compagnon lupin de Clive, Torgal, directement à son homologue canin de la vie réelle. Dès que nous avons parlé de ce dernier, Starr s'est empressé d’aller le chercher pour nous le montrer. Il est adorable, le chien je veux dire, remarque que Starr est lui aussi adorable - il semble y avoir quelques similitudes entre l’acteur et son personnage.Clive est en quelque sorte une petite aberration au sein du panthéon des protagonistes de Final Fantasy, en raison de la tendance qu’a se dernier à montrer ses sentiments très ouvertement. Il ne cache pas ses émotions pour avoir l’air cool - il les hurle à la face du monde - il se déchaîne, il crie, il pleure. Il dit aux gens qu'il aime qu'il les aime., dit Starr.Le parcours de Clive est rempli de pertes et de traumatismes. Il a une mère qui le hait, il perd les membres de sa famille dans des circonstances abominables, son visage est marqué, il est fui par la société... Au début du jeu, sa seule force motrice est la vengeance, mais vous pouvez clairement sentir la tristesse qui sous-tend sa colère. C'était quelque chose à laquelle Starr a pu s'identifier., dit Starr, sa voix se brisant légèrement en prononçant ces mots.Dans un monde où les gens apprennent à mettre leurs émotions en bouteille pour les enterrer le plus profond possible, il est rafraîchissant d'avoir un personnage qui expose tout, et qui nous rappelle que nous sommes tous brisés d’une manière ou d’une autre. La vie nous écrase tous, mais il y a toujours quelque chose auquel nous raccrocher lorsque nous arrivons à contempler l’horizon. Il y a toujours quelque chose pour laquelle il vaut la peine de se battre, et nous avons tous la capacité de laisser une marque durable dans la vie d’autrui, de rendre le monde meilleur.C'est peut-être un jeu où des titans renversent des bâtiments, et où les gens peuvent balancer des boules de feu, mais tout cela n’est là que pour nous rappeler que, peu importe qui nous sommes, ce que nous faisons - que nous sirotions du café dans une tasse ou que nous l'aspirions avec une paille - nous sommes tous pareils, et nous vivons tous ensemble cette folle aventure qu’est la vie. Comme Starr dans la cabine d'enregistrement, nous apprenons tous sur le tard., dit Starr.Si après tout cela vous voulez encore plus de notre adorable Ben Starr, voilà une autre interview très sympa en compagnie de Yoshi P et Koji Fox