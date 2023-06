Première extension : comment un milliardaire se prépare-t-il à l’apocalypse des zombies ? Une secte techno-macabre avec une touche de débauche et de gore ! La première extension, Haus, sortira au quatrième trimestre de 2023.Seconde extension : bienvenue au festival SOLA, où les fêtards de L.A. peuvent greenwasher jusqu’à l’extase. Ou comment sauver la planète à coups de raves, du pur L.A. ! Le festival SOLA sortira au deuxième trimestre de 2024.Bienvenue à la première mise à jour de confort de Dead Island 2, chers tueurs. Nous avons travaillé dur pour créer une expérience de jeu plus agréable et immersive pour vous tous. Dans cet article, nous détaillons les notes de mise à jour, avec les belles modifications et corrections qui vous attendent. C’est parti ? Commençons, alors.• Ajout des cosplaysLes joueurs peuvent accéder à une nouvelle fonctionnalité, les cosplays, dans le menu principal du jeu. Elle vous permettra de changer les apparences du personnage tueur. Toutes les apparences sont affichées, même celles qui ne sont pas encore disponibles. Pour plus de détails sur les différentes collections d’apparences et leur disponibilité.• Problème pour rejoindre les parties en coop résoluNous avons corrigé le problème rencontré par les joueurs avec l’erreur [0x1411], qui les empêchait de rejoindre les sessions en coop.• Problème de traversée de murs résoluNous avons corrigé un problème qui permettait aux joueurs de traverser des murs dans l’hôtel Halperin dans certaines circonstances.• Problème de PNJ manquants résoluNous avons corrigé le problème rencontré par certains joueurs avec des PNJ qui n’étaient pas présents, partout dans le jeu.• Problème de l’écran titre résoluNous avons corrigé le problème pour les joueurs qui ne pouvaient pas fermer l’écran titre avec Quitter lorsque la langue définie était le japonais et qu’ils étaient en mode plein écran.• Problème de personnages bloqués dans les éléments géométriques résoluDes joueurs rencontraient des problèmes lorsqu’ils mouraient et réapparaissaient à Bel Air. Ils se retrouvaient bloqués et incapables d’ouvrir la porte de la cabane de sauveteurs en remettant la quête à Burt, et en récupérant les disjoncteurs et les clés à molette à Bel Air. Ces problèmes de géométrie sont désormais réglés.• Problème avec la récompense de Projet insensé résoluNous avons corrigé le problème qui empêchait certains joueurs de recevoir l’arme Colère sanguinaire après avoir terminé la quête Projet insensé.• Problème de Journal des morts résoluNous avons corrigé le problème qui empêchait parfois le mutateur et le boucher de la mission Journal des morts de quitter leur conteneur, bloquant la progression.• Améliorations de la coop côté clientPar client, nous désignons le joueur qui rejoint l’hôte dans la session de coop. Chaque session peut ainsi accueillir jusqu’à deux clients. Cette mise à jour règle plusieurs problèmes côté client, notamment :- la capacité de sauter excessivement haut sur des surfaces planes ;- la désynchronisation quand des zombies sont étourdis par des esquives ou blocages parfaits, occasionnant téléportation, glissade et incohérences de position entre les clients ;- les clients qui se retrouvent bloqués dans les conduits ;- les ennemis bloqués en posture de A quand ils sont tués par une attaque puissante combinée des clients ;- les ennemis ne subissant pas de dégâts après avoir été touchés par un bidon ou un disjoncteur d’un client ;- l’absence d’avertissement aux clients pour certains dangers de l’environnement.• Améliorations des performances et de la stabilitéCela règle différents plantages du jeu, lors des déplacements, sur l’écran de chargement ou à la réapparition en cours de mission.• Autres corrections- Diverses améliorations pour les écrans ultra-larges- Diverses améliorations pour le HDR- Diverses améliorations des animations du joueur- Ajustements pour une meilleure portée dynamique et clarté de l’affichage des zombies et dialogues en combat- Autres corrections mineures