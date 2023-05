Pour le skin secret pas de collab cette fois ci.ARMES DE LA SAISON 3:- Les hélicoptères reçoivent un "Lanceur" qui tire toutes les 2 secondes et inflige 35 points de dégâts et 450 points de dégâts de construction.- Il y a un nouveau pistolet à levier vu dans l'écran de chargement qui a fuité, avec très probablement des tirs lents et percutants.- Fortnite travaille sur un sniper thermique épique/légendaire qui inflige 116/121 de dégâts et 290/303 de coups de tête, avec un temps de recharge de 3 secondes.- Ils travaillent également sur un fusil à pompe Mythique avec 73 dégâts au corps, 109 coups à la tête, une cadence de tir plus lente et un temps de recharge de 3 secondes.- Ils ont également mis à jour le fusil d'infanterie et les fusils à levier la saison dernière, ce qui a été repéré par@Wensoing- Collaboration Fortnite x Transformers avec un skin Optimus Prime.- Un skin Summer Meowscles et un skin Mechanic.- Des Raptors chevauchables qui s'épuisent désormais.- Biome tropical avec très probablement une zone désertique et une zone volcanique, comme cela a été annoncé à plusieurs reprises cette saison.- Un mode course avec des objets de vitesse, des cosmétiques, un garage pour les voitures, des pistes de course dans le ciel et au sol, et la voiture par défaut est une nouvelle Supercar. (via@FNChiefAko@Ambushments_- Les Grind Rails seront probablement re-skinnés en lianes de bois.- Voitures blindées avec des PNJ "Goons" hostiles à l'intérieur.- Événements des 14 jours d'été : "Propping" et "Mural".- Nouveau fusil à tambour mythique, et retour des fusils d'action et d'infanterie de niveau.Teaser: