Bonjour, je viens chercher de l'aide auprès de la communauté. J'ai une switch classique qui marchait très bien jusqu'alors. Depuis une semaine, toutes les manettes filaires ne sont plus reconnus par la switch. Elles sont biens allumées, la switch est à jour mais elle ne reconnait plus les manettes.

J'ai tenté d'éteindre et de rallumer la console, de resynchroniser les manettes. Cela ne change pas le problème.

Quelqu'un a t il eu le problème ? ou avez vous une solution à me proposer svp ?



Merci d'avance

Vérène