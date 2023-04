Le film déborde de référence, voici une petite liste d easter egg que l on Retrouve dans le film d animation- Starwing, le vaisseau de Fox- Lumalee l étoile de super Mario galaxy- Punch-Out est une pizzeria ainsi que lesportraits sur tableau- Jump man sur la vieille borne d arcade- Duck hunt deux fois dans le film demanière détourné- Crazy Cap quand Mario arrive dans la ville des toad, il passe devant une boutique qui permet à mario d acheter des costumes et chapeaux- Une vrai Nes se cache dans le décor du filmJ'en oublie beaucoup d autre, hésiter pas à les citer.

posted the 04/08/2023 at 12:46 PM by ducknsexe