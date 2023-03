La plupart des services de streaming vidéo actuels prennent en charge la norme dolby atmos notamment :



Netflix

Prime Video

Apple TV+

Disney+

HBO Max



mais je me demande si ça sert vraiment à quelque choses pour nous autres francophones qui avons investi dans le matos adéquat, parce que malheureusement, dans 99% des cas, il n'y a que la piste en VO (notamment en anglais) qui prenne la norme en charge, la piste française se contentant au mieux d'un 5.1, donc à moins d'être un inconditionnel des VO, je commence de plus en plus à penser que l'investissement n'est pas justifié, et vous ?