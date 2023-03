Hormis en Chine, Call of Duty : Mobile devrait être remplacé par Warzone Mobile sur les plateformes du monde entier. Pourquoi hormis la Chine ? Parce que Call of Duty : Mobile a été développé par TiMi Studios, une branche de Tencent, contrairement à Warzone Mobile.Call of Duty : Warzone Mobile va créer un lien entre la version PC et consoles et la version smartphones et tablettes du battle royale. Les progressions seront ainsi liées et partagées, tout comme les éléments débloqués dans chaque version.