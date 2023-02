Ce qui en ressort selon le forum JVC:Yoshi59[JV]Fond de la carte : on dirait le Nord-Est de Paldea, donc Pass d’Extension pour EVLes trois représentent chaque partie du presents :L'île vient d'un Donjon Mystère : remake ou nouveau DMZygarde : troisième légendaire d''XY, dans les rêves les plus fous, rapport avec Kalos mais ça sera juste pour représenter le DLC d'EVObjet : je passe :hap:Clamiral : teasing du prochain raid Terra ou Viridium Paradoxe FuturApitrini : forme hexagonale donc présentation approfondie du troisième légendaireInsolourdo : rapport avec la 2G donc Suicune Paradoxe AncienAmovénus : forme Hisui, rappel de HOME----DeadKageJe me fie un peu à ce qui se dit dans les com' mais l'image entière pourrait juste être un indice concernant le troisième légendaire et pas le Present entier.Du genre les 4 Pokémon sur chaque coin pourraient être une ref au physique du Pokémon (notamment avec Apitrini et les hexagones, Amovénus et sa forme de tortue, qu'on associe au troisième légendaire grâce aux livres).Le morceau de l'île Zéro renforce cette idée car ça ferait sens que le troisième légendaire soit dans la Zone Zéro. Et l'objet de PDM à droite semble être une des 7 merveilles du monde donc un trésor inestimable. Et il me semble qu'un des livres du jeu dit qu'il y a un trésor dans la zone Zéro si mes souvenirs sont bons (Probablement gardé par le troisième légendaire). Par contre y a beaucoup de PDM dans ce leak donc si ça tease ça et le nouveau PDM c'est plutôt habile.---C'est un trésor dans PDM Ciel qui appartient à Giratina, une des 7 merveilles du monde. Ça rejoint le thème de chasse au trésor de EV et du trésor du Légendaire.Un autre leak de Khu:Autres news:L'événement Pokémon Café ReMix Welcome From Paldea ! a commencé. Ajoute Sprigatito, Fuecoco et Quaxly au jeu.Un bonus de connexion pour le Grand Chef Greninja a également commencé.La bibliothèque de sons du jeu Pokémon a été mise à jour avec la musique de Pokémon Rouge et Bleu pour une durée limitée, ainsi que le retour de la bibliothèque de sons Diamant et Perle.La dernière mise à jour de Pokémon UNITE est désormais disponible en téléchargement. Elle ajoute de nombreuses fonctionnalités, dont un événement Pokémon Day, et notamment l'ajout de Zacian comme personnage jouable.