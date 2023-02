Bonsoir,

Je cherche un logiciel ou une appli permettant de retoucher des photos, plus particulièrement qui permettrait de transformer une photo en dessin MAIS avec une particularité (car sinon j'ai déjà trouvé 36 logiciels de ce type): imaginez une photo. J'aimerai y appliquer comme effet de la transformer en dessin au fur et à mesure qu'on va vers la droite.

Sur la partie gauche nous avons l'image en 100% photo, et plus nous allons vers la droite plus la photo se transforme en dessin.



Est-ce qu'un tel logiciel ou une telle appli existe? Payant ou gratuit.



Merci !